Santa Margherita, Beppe Gambetta in concerto sabato sera e domenica all'alba - LevanteNews

Sabato 26 giugno 2021, ore 22:00 Anfiteatro Bindi (anziché alle 21:00 per la partita del’Italia)

Acustico d’Autore

con Beppe Gambetta, Paolo Giovenchi, Antonio Marangolo

Musicista, viaggiatore e cittadino del mondo, Beppe Gambetta crea ormai da sette anni incontri inediti e intriganti presentando artisti della scena acustica internazionale sul palco dell’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure.

Con “Acustico d’Autore” Beppe vuole trasformare le restrizioni del nostro tempo in bellezza invitando due eccellenze italiane che hanno scritto la storia della nostra musica d’autore: il chitarrista Paolo Giovenchi e il saxofonista Antonio Marangolo.

In questa occasione Beppe interagirà con gli ospiti liberandone la personalità e dando vita ad una trama emozionante di racconti, a un diario di viaggio che toccherà partenze, ritorni, momenti lontani, insegnamenti dei padri, amore, malinconia e tanto altro e dove il collante fondamentale sarà come sempre la gioia dell’incontro musicale.

Paolo Giovenchi, incontrato grazie ad alcune esperienze comuni, porterà con sè la scena musicale romana in cui è cresciuto lavorando con musicisti del calibro di Gabriella Ferri, Mimmo Locasciulli, Luca Barbarossa, Andrea Bocelli, ma più di ogni altra cosa conosciuto per la collaborazione ormai ventennale come chitarrista acustico ed elettrico al fianco di Francesco De Gregori per il quale ha contribuito alla creazione ed evoluzione di arrangiamenti importanti.

Antonio Marangolo è un artista poliedrico, jazzista raffinato, arrangiatore, compositore, ma anche scrittore e pittore molto apprezzato. Ha lavorato sul palco e come arrangiatore al fianco di Paolo Conte, Francesco Guccini, Vinicio Capossela e molti altri. La collaborazione con Beppe Gambetta è cominciata quasi per caso (i due musicisti sono casualmente “dirimpettai”): un dialogo intenso senza doversi muovere, scoperto magicamente sul pianerottolo di casa.

Domenica 27 giugno 2021, ore 6:00

Molo Maloncello (Giardini a Mare)

Concerto all’alba con Beppe Gambetta

Il Settimo Guitar Summit si concluderà con un concerto all’alba in riva al mare. L’appuntamento sarà alle 6:00 del mattino di domenica 27 sul vicino Molo Maloncello. La chitarra evocherà note di speranza e saluterà l’arrivo del sole previsto per le 6:07 dietro ai monti del golfo del Tigullio.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: «Beppe Gambetta è ormai uno di noi. La qualità della sua musica e dei suoi ospiti rappresentano un elemento distintivo di uno degli appuntamenti tra i più rappresentativi dell’estate di Santa Margherita Ligure».

Dal Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo