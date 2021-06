S. Margherita: concerto della Filarmonica Colombo in Piazza Caprera - LevanteNews

Parte la stagione estiva della Filarmonica C. Colombo di S. Margherita Ligure, diretta dal maestro Alessandro Cardinali, venerdì prossimo 25 giugno alle ore 21.15 nella centralissima piazza Caprera con “Bentornata Estate”, concerto un programma di musica leggera e da film.

La stagione estiva proseguirà con il concerto di lunedì 19 luglio in occasione dei festeggiamenti patronali di Santa Margherita sempre in piazza Caprera mentre martedì 3 agosto la filarmonica si esibirà in piazza Fratelli Bandiera nel quartiere di Corte.

Sarà un Ensemble di giovani professionisti, musicisti della Filarmonica a proporre con la voce di Susanna Mazzetti alcune delle pagine più emozionanti dei cantautori della Scuola genovese nella serata di mercoledì 11 agosto in Piazza Caprera, mentre giovedì 2 settembre è previsto “Note di Settembre”, il concerto conclusivo della stagione sempre in piazza Caprera.

Le iniziative si terranno grazie al supporto economico e logistico del Comune di S. Margherita e nel rispetto delle normative di prevenzione del Covid-19.