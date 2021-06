I lavori nel porto Carlo Riva sono sospesi fino a mercoledì 7 luglio, giorno in cui il Tribunale amministrativo regionale ligure (Tar) si pronuncerà circa la richiesta di sospensiva dei lavori chiesta da Fincantieri.

In ogni caso non sarà una sentenza definitiva circa le proposte di Fincantieri che chiedeva al Presidente della Repubblica di far decadere la concessione. Ma la decisione sulla sospensiva e le motivazioni ha una sua importanza.