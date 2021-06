La genovese TNN si aggiudica il 2° premio MIRABILIA TOP OF THE PID 2020 - LevanteNews

TNN – la pmi genovese che si è aggiudicata la medaglia d’argento del premio per l’innovazione nel turismo nell’era del covid-19 – ha creato un’App, chiamata Spiaggiati, per monitorare l’affluenza nelle spiagge libere e conoscerne in anticipo il livello di occupazione. L’applicazione è stata scaricata da oltre 100mila persone e ha fatto registrare più di 1milione di visualizzazioni. E’ partita da Genova e dalla Liguria ed è arrivata fino a Cabras, in Sardegna, dove è stata utilizzata anche per i parcheggi, oltre che per le spiagge.

Il premio, che consiste in un soggiorno di una settimana in una delle 17 destinazioni Mirabilia, è stato consegnato ieri, nella sala dorata della Camera di Commercio di Genova, dal presidente della Camera Luigi Attanasio ai due cofondatori della pmi, Giacomo Porcile e Alberto Mazzoli.

“L’applicazione creata da questi due ragazzi per trovare posto nelle spiagge libere – ha commentato Attanasio – nasce dalla cronica necessità di spazi che affligge gli imprenditori genovesi e li costringe a fare di necessità virtù, a inventare soluzioni fantasiose o ingegnose come questa. A loro va il plauso della Camera di Commercio e mio personale, e un grande incoraggiamento a proseguire sul terreno dell’innovazione”

Le 3 aziende vincitrici sono state scelte tra 11 finaliste (42 le partecipanti) dalla giuria composta dagli esperti della Camera di Commercio di Genova, che ha ideato e coordinato il progetto #pid4Mirabilia, e Dintec, la società delle Camere di Commercio per l’innovazione tecnologica..

Il primo premio, un assegno di 3mila euro, è andato alla Nextome Srl di Bari con il progetto omonimo Nextome, mentre il terzo è stato assegnato all’Azienda agricola Goretti con il progetto Smart tasting.

Due, infine, le menzioni speciali: una alla Vanzin Selezioni della Camera di commercio di Treviso-Belluno e l’altra alla Spx Lab di Genova, per aver realizzato un tavolo interattivo, Ta.Bi, che consente la promozione turistica territoriale attraverso l’integrazione di varie tecnologie 4.0. A ricevere il premio dalle mani del presidente Attanasio è stata Rossella Scalone.