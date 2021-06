Caos Autostrade, risveglio in coda: è un'altra mattinata di disagi - LevanteNews

E’ un’altra mattinata di code sulla Liguria a causa dei numerosi cantieri: dopo la serata difficile di ieri con lunghe code su quasi tutte le tratte, stamattina la situazione non è cambiata di nulla.

In A12 si registrano rallentamenti tra Nervi e Recco, Rapallo e Chiavari e Recco – Nervi a causa dei cantieri. Stessa situazione sulla A7 tra Ronco Scrivia e Bolzaneto verso Genova. Per traffico intenso disagi in corso Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno.

Sull’Autofiori coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola, tra Varazze e Celle Ligure e infine tra tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure.

Nella lista dei tratti autostradali non può mancare la A26 con l’ormai consueta coda per lavori tra Ovada e Masone verso Voltri.