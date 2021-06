Campagna vaccinale estiva per gli over 18: il mezzo mobile il 30 giugno a Cicagna - LevanteNews

Si comunica che nell’ambito della campagna Vaccinale anti-COVID 19, la ASL4 ha avviato la campagna estiva denominata “IL VIAGGIO DI GULLIVER”. Un percorso del Team multiprofessionale a Bordo di un Mezzo Mobile dedicato alla Vaccinazione anti-covid19 e alla campagna di prevenzione sulla diagnosi precoce delle malattie cronico-degenerative ed oncologiche.

Per il Comune di Cicagna, si informa che l’unità Mobile della ASL per la vaccinazione degli OVER 18, stazionerà il 30 giugno data del primo appuntamento e 11 agosto del secondo. Chi fosse interessato a vaccinarsi mercoledì 30 giugno deve rivolgersi al Comune entro e non oltre sabato 26 giugno telefonando al numero 0185 92103, oppure presentandosi allo sportello comunale.

I dati dei richiedenti il vaccino saranno trasmessi dal Comune alla ASL che provvederà ad organizzare la giornata vaccinale in programma. Il vaccino utilizzato in questa campagna sarà Moderna.

