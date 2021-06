Camogli: Campus estivo per bambini e adolescenti - LevanteNews

L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza alla diffusione epidemica del Covid-19, ha limitato la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e famigliare per bambini e adolescenti. Il nostro progetto si rivolge a bambini di età superiore ai 6 anni e adolescenti a decorrere dal mese di giugno 2021 fino al 3 settembre.

Esso si basa sui principi dell’outdoor education, sfruttando al meglio le possibilità che il nostro territorio ci offre dal Parco di Portofino al mare, educando i bambini e i ragazzi all’emergenza rispettando le norme e il distanziamento fisico, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Il nostro centro estivo si propone anche a destinatari disabili per i quali è previsto un rapporto di 1 a 1 bambino/educatore. Il costo solitamente è a carico della famiglia, ma grazie al contributo di Staff, agenzia per il lavoro, i bambini/ragazzi in questione saranno inseriti nei gruppi in base sia all’età anagrafica che alle loro reali capacità, favorendo l’inclusione, nel rispetto dei tempi e delle esigenze di ciascun bambino, senza costi aggiuntivi da parte della famiglia.