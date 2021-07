Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo



“Recco accende il blu”. Questa mattina in piazza Nicoloso l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile ha fatto volare in cielo tanti palloncini. Tutti rigorosamente di colore blu. Presente all’evento, promosso da Angsa (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Recco, il sindaco Carlo Gandolfo e i tutti i suoi assessori.