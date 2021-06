Dopo il sì del Comitato tecnico è stato il ministro Speranza a stabilire che il via libera inizi da lunedì prossimo. Stop alle mascherine all’aperto, ma nei luoghi dove non c’è affollamento (ad esempio nei mercati sarà necessario usarla); ammesso che vi siano controlli. Resta l’obbligo nei locali chiusi e mezzi di trasporto. Naturalmente è consigliata alle fasce deboli e ai non vaccinati; continueranno a portarla quanti considerano la mascherina una difesa anche per altri malanni oltre al covid.