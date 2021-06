Lettere/ “Camogli: la bella e la bestia!”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo

Molti turisti, raggiunta Piazza Schiaffino, si soffermano ad ammirare lo splendido panorama del golfo, oggi reso più attraente dalla avvenuta ristrutturazione dell’ex albergo Casmona (ora Hotel Sublimis).

Peccato, però, che basti abbassare lo sguardo per scorgere lo stato penoso di un muro fatiscente!

Non so chi sia il proprietario di tale manufatto ma sembrerebbe davvero opportuno che, per un semplice motivo di decoro urbano (e forse ad evitare un possibile crollo), chi di competenza si attivasse per un doveroso restauro.

Spesso sono le piccole cose che dimostrano la solerzia di un’amministrazione comunale!