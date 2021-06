Zoagli: nuovo turismo, cercasi area per campeggio

Il Consiglio comunale di Zoagli è convocato per lunedì 28 alle 9 in prima convocazione e mercoledì 30 alle 17 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1 Nomina del nuovo vicepresidente del consiglio a seguito dimissioni avente incarico

2 Approvazione verbale seduta precedente del 4 marzo

3 Approvazione verbali sedute 29 aprile; 3 e 14 maggio

4 Variante Prg per individuazione area destinata a campeggio in fondo valle torrente Carchea

5 Approvazione piano economico finanziario dei tributi Tari e tariffe anno 2021

6 Approvazione regolamento comunale per applicazione Tari

7 Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2020

8 Riconoscimento debiti fuori bilancio

9 Interpellanza su dichiarazioni sindaco apparse su Nuovo Levante di venerdì 30 aprile.

