Zoagli: l’ambulatorio mobile funziona; 20 vaccinati contro gli 11 previsti

Una signora si dice entusiasta dell’iniziativa, chiede come mai non sia stata promossa a dovere a Zoagli; vorrebbe approfittarne, ma scopre, delusa, che non può perché è milanese. Una famigliola aveva rinunciato due giorni fa alla prenotazione per timore; ora si è convinta e si iscrive. Un ambulatorio mobile che gira nei paesi per invitare a vaccinarsi chi ancora non l’ha fatto. L’iniziativa voluta e realizzata dal direttore generale dell’Asl 4 Paolo Petralia sembra avere successo. Oggi, primo giorno d’estate, la prima uscita a Zoagli; sono 11 le persone prenotate, ma presto arrivano a 20. A coordinare le vaccinazioni Walter Aronne; presente anche il dottor Elio Menicocci; ci sono anche, in caso di emergenza, i volontari della Croce Bianca di Rapallo col presidente Fabio Mustorgi. E molti giornalisti che seguono l’iniziativa di Petralia.

Paolo Petralia direttore generale Asl 4

Walter Aronne

Volontari della Croce Bianca col presidente Fabio Mustorgi