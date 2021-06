‘Santa’-Rapallo: muore a 45 anni investita da auto, città sgomente

Alessandra Frumento, 45 anni, mamma di un ragazzo di 14, notissima sia a Santa Margherita Ligure dove risiedeva, sia a Rapallo che frequentava, è morta sabato pomeriggio travolta da un’auto. La gravità delle ferite riportate ha reso inutile i soccorsi prestati dal 118. L’incidente in provincia di Asti lungo la provinciale Moncalvo-Calliano. Secondo la stampa locale Alessandra era scesa da un’auto, forse per scattare delle immagini, quando è stata travolta da una Kia che sopraggiungeva guidata da un 75enne. Le indagini vengono svolte dai carabinieri

Alessandra Frumento abitava sulla via Aurelia nel rettilineo detto dell’Orso. Era una donna solare, stimata come la sua famiglia, con moltissime amicizie nell’ambito della scuola e dello sport. Sia Santa Margherita sia in particolare Rapallo sono sgomente per quanto accaduto.