‘Santa’: disturbo della quiete e oltraggio, una denuncia

Ieri sera un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Maria Ligure, a seguito di un intervento per disturbo alla quieta pubblica, segnalato al numero d’emergenza “112”, deferivano in stato di libertà per “violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale” un 32 enne milanese, con pregiudizi di polizia. L’autoradio, giunta sul posto, individuava il soggetto, che fin da subito si mostrava insofferente al controllo, oltraggiando gli operanti e aggredendoli con calci e pugni. Immobilizzato, l’uomo, affetto da dipendenza da sostanze stupefacenti e in evidente stato di alterazione, veniva accompagnato presso il pronto soccorso di Lavagna, per le cure del caso

