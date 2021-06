Regione: domani in Consiglio, il parco di Portofino

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 22 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (un’ottantina di pratiche, compresa la relazione del Difensore civico, in sette ore; 5′ a pratica)

Relazione 3: Relazione sull’attività svolta dal Difensore Civico della Regione Liguria nell’anno 2020.

Eventuali altri argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Ordine del giorno 261 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sull’informazione delle iniziative intraprese in ambito vaccinale.

Ordine del giorno 227 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla viabilità dell’autostrada A6 tratto Savona/Millesimo.

Ordine del giorno 228 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle interventi urgenti in materia di sanità.

Ordine del giorno 239 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Enrico Ioculano, Armando Sanna): Sulle condizioni dei lavoratori occupati in ambito autostradale.

Ordine del giorno 270 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla carenza dei segretari comunali e sullo snellimento delle procedure di assunzione.

Mozione 21 (Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai,Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla candidatura di Regione Liguria a “European Region of Sport 2025”.

Ordine del giorno 297 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): In merito al sostegno alla risoluzione del Parlamento Europeo per la liberazione immediata e incondizionata di Alexei Navalny.

Mozione 26 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’inserimento del supporto alla domiciliarità extra familiare.

Mozione 31 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su incompatibilità tra Governo turco, diritti civili, parità di genere e ingresso in Unione Europea.

Ordine del giorno 301 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla Convenzione di Istanbul, rispetto dei diritti umani, parità di genere e sugli evidenti gravi rischi di violazione dello stato di diritto e dei valori fondanti dell’Unione Europea.

Ordine del giorno 275 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla condanna dell’apologia di fascismo e sull’adozione di misure per contrastare le nuove forme di fascismo.

Ordine del giorno 277 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul ripristino barriere antiurto e antirumore Integautos in A10 e A7.

Ordine del giorno 279 (Alessio Piana, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sulle procedure di vendita della Piaggio.

Ordine del giorno 282 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sugli interventi urgenti per le Funivie Savona.

Ordine del giorno 341 (Stefano Mai, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla nomina di un Commissario straordinario per la gestione governativa delle Funivie Savona “S. Giuseppe di Cairo”.

Ordine del giorno 343 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulle azioni e le opere per il ripristino della funzionalità impiantistica di Funivie Spa.

Ordine del giorno 284 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui servizi di cura degli animali da compagnia in zona rossa.

Ordine del giorno 293 (Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Stefano Anzalone, Chiara Cerri, Giovanni Boitano, Daniela Menini, Laura Lauro): Sulle attività e le professioni legate ai servizi agli animali da compagnia consentite in zona rossa.

Ordine del giorno 289 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla salvaguardia della Business Unit Automation di Leonardo S.p.A. a Genova.

Ordine del giorno 347 (Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Stefano Mai, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sul mantenimento della Business Unit Automation di Leonardo S.p.A. su Genova.

Ordine del giorno 290 (Laura Lauro): Sullo stato di degrado del ponte di Traso – Bargagli (GE).

Ordine del giorno 291 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla carenza di medici specialistici – richiesta incremento borse di studio.

Ordine del giorno 298 (Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla realizzazione della ciclovia dei parchi liguri.

Ordine del giorno 300 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul ripristino della rete ferroviaria in Val Roja.

Mozione 16 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sui possibili aiuti al settore della ristorazione

Mozione 27 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla sospensione del servizio numero verde CUP Liguria 800 098 543.

Ordine del giorno 274 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla necessità di realizzare un rete di distribuzione gas metano nei comuni che ne siano sprovvisti.

Ordine del giorno 302 (Stefano Balleari): Sulla crisi del comparto del wedding.

Ordine del giorno 310 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulle strutture obitoriali in provincia di Imperia.

Ordine del giorno 311 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla vaccinazione dei lavoratori portuali delle compagnie portuali CULMV di Genova e CULP di Savona.

Ordine del giorno 312 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riattivazione urgente dei tavoli ministeriali su alcune vertenze industriali rimaste aperte.

Ordine del giorno 313 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Per esprimere solidarietà al Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Ordine del giorno 315 (Laura Lauro, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Chiara Cerri, Giovanni Boitano, Daniela Menini): Sull’esclusione dal PNRR di 3 miliardi destinati al settore navale.

Ordine del giorno 316 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul diniego di cittadinanza onoraria a Liliana Segre da parte dell’amministrazione del Comune di Sori.

Ordine del giorno 317 (Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Angelo Vaccarezza, Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Laura Lauro): Sull’esenzione dal pagamento dei canoni demaniali minimi di competenza statale per l’estate 2021.

Ordine del giorno 324 (Stefano Mai, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sulle iniziative per la riduzione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi.

Ordine del giorno 320 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto): Sull’eliminazione del coprifuoco e la riapertura delle attività.

Ordine del giorno 321 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sul ritorno del Giro d’Italia in Liguria nel 2022.

Ordine del giorno 276 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Laura Lauro, Daniela Menini): Sul piano di controllo del colombo o piccione di città.

Ordine del giorno 299 (Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Stefano Anzalone, Daniela Menini, Domenico Cianci, Giovanni Boitano, Laura Lauro): Sul sostegno alle attività di vendita del settore abbigliamento.

Ordine del giorno 309 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Giovanni Boitano, Domenico Cianci, Daniela Menini, Laura Lauro, Stefano Anzalone): Sull’opportunità e l’interesse di riconoscere area interna i comuni della Valbormida e della Val Erro.

Ordine del giorno 323 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’opportunità e l’interesse di riconoscere Area Interna i comuni della Valle Scrivia.

Ordine del giorno 314 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla durata delle concessioni demaniali per finalità turistico ricettive.

Mozione 28 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sugli indennizzi agli abitanti via delle Gavette e via Laiasso.

Mozione 30 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul consenso informato alle famiglie.

Mozione 33 (Claudio Muzio): Sulla campagna informativa in merito alla possibilità del “parto in anonimato” e alla presenza delle “culle per la vita” nel territorio ligure.

Mozione 35 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulle riaperture di esercizi ad oggi chiusi.

Mozione 40 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla chiusura per interventi urgenti del viadotto di Valle Ragone – Lavagna – Sestri Levante.

Ordine del giorno 326 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla chiusura del viadotto autostradale in Valle Ragone e gli interminabili cantieri aperti sulla rete autostradale ligure.

Mozione 41 (Giovanni Battista Pastorino): Su transizione graduale verso allevamenti senza gabbia.

Risoluzione 3 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla necessità di predisporre politiche a favore di una concreta transizione ad allevamenti non intensivi.

Mozione 10 (Giovanni Battista Pastorino, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Su servizio di psicologia di base.

Mozione 23 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’accesso alla IVG attraverso il metodo farmacologico presso le ASL liguri.

Ordine del giorno 292 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’ampliamento dell’esenzione dei pedaggi autostradali sulla tratta Savona-Genova interessata dai cantieri previsti dal Piano di interventi di ASPI e SALT.

Ordine del giorno 27 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riduzione dei pedaggi autostradali nelle tratte oggetto di lavori.

Ordine del giorno 306 (Chiara Cerri, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla riapertura al pubblico del Casinò Municipale di Sanremo.

Ordine del giorno 332 (Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in Liguria.

Ordine del giorno 333 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Roberto Arboscello, Davide Natale, Armando Sanna): Sui tamponi gratuiti per l’accesso alle RSA.

Ordine del giorno 338 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul conflitto in atto nelle città israeliane e Striscia di Gaza.

Ordine del giorno 339 (Luca Garibaldi, Selena Candia, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Roberto Arboscello, Roberto Centi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Paolo Ugolini): In merito ad uno studio socio-economico sugli effetti dell’istituzione del Parco Nazionale di Portofino nei territori del levante ligure.

Ordine del giorno 340 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla richiesta di intervento nei confronti dello Stato affinché fibromialgia, encefalomielite mialgica benigna e sensibilità chimica multipla vengano riconosciute come malattie croniche invalidanti e inserite nei Lea.

Ordine del giorno 28 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’elusione fiscale e pandemic tax.

Ordine del giorno 221 (Angelo Vaccarezza): Sulla risoluzione del Parlamento Europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa.

Ordine del giorno 303 (di iniziativa dei Consiglieri: Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sulle miniere urbane.

Ordine del giorno 329 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sull’aumento delle tariffe dell’acqua per uso irriguo nell’estremo ponente ligure.

Ordine del giorno 330 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulle autorizzazioni temporanee al posizionamento dei dehors.

Ordine del giorno 344 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulle azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga (SV).

Ordine del giorno 345 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’alluvione del 2019 nel comune di Stella (SV) e le famiglie ancora sfollate.

Ordine del giorno 346 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla cessione di Autostrade per l’Italia a Cassa Depositi e Prestiti e le richieste urgenti al Governo.

Ordine del giorno 349 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili di proprietà privata o pubblica temporaneamente vuote.

Ordine del giorno 350 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Stefano Anzalone, Stefano Mai, Claudio Muzio): Sull’abolizione dell’uso della mascherina all’aperto in zona bianca.

Ordine del giorno 351 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulle criticità del personale medico nei punti di primo intervento (PPI) della Liguria.

Ordine del giorno 352 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Stefano Anzalone, Stefano Mai, Claudio Muzio, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulle possibili misure per la viabilità delle rete ligure.

Ordine del giorno 354 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla vaccinazione operatori cooperative sociali.

Ordine del giorno 355 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riduzione delle attività delle imprese di pesca italiane.

Ordine del giorno 356 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Per lo sviluppo della cultura dell’innovazione dei modelli di lavoro.

Ordine del giorno 358 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Finalizzato ad ottenere un risarcimento da ASPI per il territorio ligure.