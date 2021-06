Recco: la rassegna E-20/21 riaccende la musica live

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il sindaco Carlo Gandolfo, il direttore artistico Angelo Privitera e il musicista Mattia Cortellazzi hanno presentato “E-20/21” la manifestazione che animerà le serate reccheline nei mesi di luglio e agosto.

Tra i protagonisti dei 10 appuntamenti estivi Fabio Cinti e Angelo Privitera, la P.F.M, Ginevra Di Marco con Daniele Bossari, Mario Venuti. Non mancheranno divertimento ed emozioni con l’omaggio a Celentano, agli Abba e a Zucchero. Ingresso gratuito su prenotazione.

Arriva l’estate e, come già accaduto lo scorso anno, il lungomare Bettolo si anima di voci, musica, cinema e spettacolo. Insomma, torna la grande rassegna a cielo aperto organizzata dal Comune di Recco che si avvale ancora della direzione artistica del maestro Angelo Privitera; l’attenzione di pubblico e media, la presenza di nomi di assoluto prestigio della musica hanno indotto il sindaco Carlo Gandolfo a proseguire il percorso avviato con successo nel 2020.

Per questa edizione, approdano sul palco allestito sotto le stelle un’interessante serie di tributi, di cui quattro di grande pregio: Battiato, Dalla, De Andrè e Tenco, inseriti nel calendario della sezione “Note d’Autore”. Due saranno gli omaggi particolari perché realizzati da artisti che sono stati importanti collaboratori del cantautore genovese e di quello siciliano (PFM e Angelo Privitera). I dieci eventi, che si snoderanno a partire dal 30 luglio e fino al 18 agosto, saranno preceduti dal concerto del Paganini Jazz Quintet, del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova (Sofia Arevalo, voce; Francesco Negri, keyboard; Federico Rossi, Chitarra; Andrea Di Bella, el bass; Emiliano Matera, drums). Lo spettacolo di musica jazz, che segna a Recco la ripresa della musica live, è programmato il 21 giugno nell’ambito della “Festa della musica”, manifestazione a carattere europeo, e avrà inizio alle ore 21.

E-20/21 apre i battenti il 17 luglio con la proiezione del film Tuttaposto, una commedia farsa sulla baronia universitaria, nella sezione “Eco di un cinema all’aperto”. Intervengono il regista Gianni Costantino e l’attore Roberto Lipari. La serata sarà condotta dalla giornalista Ornella Sgroi, autrice di “E’ la coppia che fa il totale, viaggio nel cinema di Ficarra e Picone”. Il libro sarà presentato il 18 luglio (ore 18) in via IV Novembre, nello spazio antistante la libreria Capurro e interverranno ancora Roberto Lipari e Gianni Costantino. Nuovo appuntamento con il cinema, sempre il 18 luglio, con la proiezione del film Odio l’estate di Massimo Venier, con Aldo, Giovanni e Giacomo. Presentazione a cura della giornalista cinematografica Ornella Sgroi.

Il maestro Angelo Privitera, musicista e storico collaboratore di Franco Battiato, ha voluto dedicare al cantautore catanese scomparso di recente la serata evento che inaugura la sezione “Note d’Autore”: Il 30 luglio salirà sul palco con Over and over again , un concerto insieme a Fabio Cinti per celebrare Franco Battiato e i 40 anni de “La voce del padrone”, accompagnati dal Quartetto Artemisia

Il 31 luglio sarà la volta del DallAltroMondo, non una semplice tribute band, ma uno spettacolo carico di energia sulle note di Lucio Dalla.

Il 1° agosto è in programma uno degli spettacoli di punta della rassegna: la leggendaria P.F.M., con un concerto che celebra “La buona novella”, indimenticato disco di Fabrizio de André, oltre a tutti i più grandi successi del gruppo.

Apre il 7 agosto la sezione “Sere d’estate” con l’omaggio della Città di Recco a Luigi Tenco, che sulla collina ha avuto la sua dimora. Lo ricordano Graziella Argenti, Enrico De Angelis, Sandro Amicone; modera la serata Daniele Bossari con Ginevra Di Marco a interpretare il cantautore. L’omaggio a Luigi Tenco sarà particolarmente sentito perché Recco ha intitolato all’autore di indimenticabili brani una splendida terrazza a mare.

L’8 agosto il tour “Summer 2021” del cantautore Mario Venuti fa tappa a Recco. Presentati dal vivo brani del suo repertorio e alcune canzoni che faranno parte del nuovo disco.

Sono all’insegna del grande spettacolo e del divertimento le serate che vedono protagoniste le tribute band Il Re degli Ignoranti (12 agosto), che porterà in scena gli innumerevoli successi di Adriano Celentano, e gli Abbashow (15 agosto), per un appuntamento tra le note del gruppo musicale svedese più famoso di sempre.

La rassegna E-20/21 si conclude il 18 agosto con O.I.&B. a cura della Zucchero Celebration Band.

“Anche quest’anno presentiamo un ricco programma culturale che spazia dal cinema, alla musica di qualità, all’intrattenimento – ha dettoil sindaco Carlo Gandolfo – scelte e pensate per valorizzare il territorio. Non mancano prime assolute come il tributo a Battiato e a Luigi Tenco. La nostra città ha grandi potenzialità, abbiamo quindi scelto manifestazioni capaci di portare tanta gente. Recco sta tornando luogo di ritrovo e d’incontro, da vivere in piena sicurezza. Ringrazio il maestro e amico Angelo Privitera per la qualità della proposta e per il grande lavoro svolto”.

“Questa edizione di E-20 consolida il progetto avviato nel 2020, pensato e costruito per essere fruito da un pubblico eterogeneo, di ogni generazione e di ogni gusto – ha spiegato il direttore artistico Angelo Privitera – la città mette a disposizione un palcoscenico all’aperto che si trasforma per 12 sere in un luogo di aggregazione e di cultura”.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso gratuito e si può entrare solo se muniti di mascherina. Le prenotazioni, attraverso la app lamialiguria si aprono 4 giorni prima di ciascun evento e termineranno a esaurimento dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del giorno dell’evento.