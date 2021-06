Con determina dirigenziale, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla pulizia delle spiagge pubbliche. Ad eseguirla sarà la cooperativa sociale Il Rastrello a.r.l. Onlus, con sede in Via Pier Domenico Bissone, 3 Genova per un importo complessivo, Iva compresa di 24.996 euro..

