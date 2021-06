Rapallo: la banda torna in piazza col concerto in onore di N.S. di Montallegro

Dalla Segreteria del Corpo Bandistico Città di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In questo momento di timide riaperture, anche le Associazioni come la nostra si stanno organizzando per tornare all’attesa e sognata “normalità”.

Nel rispetto delle misure di prevenzione e controllo del Covid-19, infatti, la Banda di Rapallo sta giorno dopo giorno calendarizzando nuovi appuntamenti musicali: segno che l’Associazione è comunque rimasta viva ed unita anche se con ripetute e lunghe necessarie pause di attività della musica d’insieme.



E’ quindi con grande gioia che vi invitiamo all’ascolto del Concerto in onore di N.S. di Montallegro, patrona della città di Rapallo, che si svolgerà proprio il 2 luglio p.v., alle ore 21.30, alla direzione del Maestro Daniele Casazza. Ci ritroveremo in Piazza Venezia, nel cuore del centro storico di Rapallo, su un’ampia superficie che consente il rispetto del distanziamento; proprio per questa ragione, i posti sono disponibili solo su prenotazione fino ad esaurimento.



Come precisato sul manifesto in allegato sarà possibile riservare i posti a sedere inquadrando il QR code presente sul manifesto stesso, oppure tramite telefono/Whatsapp al n. 329 3332545.

Vi aspettiamo numerosi! Che sia il primo di molti altri appuntamenti!