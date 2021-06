Rapallo: “Bancarelle in piazza Cile, le nostre perplessità”

Da Gianluca Cecconi, segretario Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Come partito democratico esprimiamo più di una perplessità sul posizionare le caratteristiche bancarelle delle ormai tradizionali feste di Luglio, nella lontana Piazza Cile.

Pur tenendo conto che siamo ancora in una fase dove l’emergenza covid-19 non è finita, non capiamo il perché per soli tre giorni non si possano posizionare più vicino al centro storico;

ad esempio si potrebbe usufruire dei “giardini di C.so Colombo” e di quelli di” via Gramsci”, come si fa per il mercato del giovedì.

Questa ci sembra una buona soluzione di compromesso per avvicinare le bancarelle al centro cittadino, in mancanza anche degli spettacoli pirotecnici della sera.

Auspichiamo che l’Amministrazione trovi una soluzione che non penalizzi nessuna categoria, visto l’anno “travagliato” che hanno passato.

Sempre che tale motivazione non sia supportata da consigli delle autorità sanitarie.

Il partito democratico è sempre stato al fianco di chi lavora e lo è ancora di più in questo periodo, servono soluzioni adeguate e giuste per tutti.

Il direttivo e segreteria PD Rapallo