A Pieve Ligure, un gatto milanese in vacanza in Riviera, ha guadagnato la libertà e si è inerpicato su un albero inseguendo un sogno o una preda. Il problema è stato farlo scendere quando i proprietari, sentendolo miagolare, hanno scoperto il suo rifugio. Nessun richiamo è riuscito a farlo scendere dall’incomoda posizione. Alla fine sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo da cui il gatto in vacanza ha accettato di farsi raggiungere e riconsegnare ai padroni.

(Foto archivio)