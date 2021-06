Da Gianmanlio Mangini Cavagnaro riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni si parlato tanto del nuovo vescovo di Chiavari e di quello emerito. Non ho sentito nominare, né mi pare fosse presente l’altro vescovo emerito della diocesi Alberto Maria Carreggio che pure mi risulta abiti a Chiavari e sia in ottima salute. In questi giorni era indisposto? Ha motivi per non avere partecipato? Mi è sfuggita la sua presenza?