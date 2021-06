Edicole: arrivo quotidiani, sempre più frequenti i ritardi

Perché gli edicolanti dovrebbero fare levatacce al mattino, essere pronti ad aprire l’edicola per poter servire i clienti più mattinieri che si recano al lavoro e dover poi aspettare ore l’arrivo del furgone con i quotidiani?

Il distributore genovese, per mettersi in moto, deve attendere l’arrivo di tutti i quotidiani, compreso quello in ritardo che si stampa a Torino.

I ritardi sono all’ordine del giorno, a volte importanti. E quando arriva il corriere e consegna i pacchi con decine di testate, occorre poi ordinarli negli spazi dell’edicola per non perdere poi ulteriore tempo nel consegnarli ai clienti.

I ritardi costano copie, gli anziani insonni attendono pazientemente; chi deve andare al lavoro non può aspettare. Forse gli stessi editori sperano che i clienti che non trovano la copia all’ora desiderata, si convertano a sottoscrivere l’abbonamento web. Appare comunque sempre più probabile che il sindacato edicolanti chieda il rispetto degli orari nelle consegne o si finisca per stabilire un orario di apertura che non costringa a levatacce.