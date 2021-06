Chiavari: “Perché la processione non si può fare?”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo

“Camminiamo insieme”… e la processione della Madonna dell’Orto del 3 luglio non si fa!

Dal libro “Nostra Signora dell’Orto” di Luigi Sanguineti (anno 1933):

…8 settembre 1634 …seguiva la grande Cassa Trionfale con l’immagine di Maria SS.ma portata a spalla dagli Ortolani che vollero riservarsi d’allora in poi questo privilegio, sancito mediante atto pubblico del Notaio Marc’Antonio Podestà.

… così la Madonna dell’Orto passò, per la prima volta in mezzo al suo popolo esultante, portando da per tutto la Benedizione di Gesù Bambino.

Durò quattro ore.

La processione fu istituita in modo definitivo – insieme con la festa del 3 luglio- nell’anno 1784, ne fu stabilito l’itinerario e confermato che la Cassa trionfale della Madonna era portata a spalla dagli Ortolani (Atti del Consiglio Municipale del 1784).

20 giugno 2021 il nuovo Vescovo della Diocesi di Chiavari S.E. Mons. Giampio Luigi Devasini,nei suoi vari interventi, ha citato più volte la frase “camminiamo insieme” … ma la tradizionale Processione del 3 luglio non si può fare.

Perché?

Siamo sicuri che con i provvedimenti governativi si sia pensato solo a tutelare la salute pubblica e non anche a colpire subdolamente tanti settori della vita degli Italiani?

Le Chiese sono sempre state nei secoli centri di accoglienza, con la pandemia sono state chiuse. Pregare da soli in Chiesa impossibile; niente Battesimi niente funerali (solo qualche fugace benedizione).

Oggi si autorizzano fiere e mercati, eventi sportivi più o meno grandi, feste veliche, ma non una processione.

Sarà giusto? O c’è qualche cosa che non torna?

Sì al dio quattrino, No al Dio Trino.

E gli ortolani, spariti gli orti, senza le” cicogne” che venivano illuminate in occasione della Processione, sono disoccupati ma le strade e il cemento di Chiavari sono ben illuminati (a led s’intende).

Pino Lanata, (portatore della “Cassa” dal 1973, discendente di una delle più vecchie famiglie di Ortolani di Chiavari, i Castagnino/Lanata)