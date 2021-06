Chiavari: “Luzzati-Da Vigo, il fallimento degli adulti agli occhi dei ragazzi”

Dal Meet Up 5 Stelle di Chiavari, a firma Davide Grillo

Barbara Tronchi, riceviamo e pubblichiamo

Leggiamo con grande piacere del progetto di due studenti dell’ultimo anno del Luzzati che hanno raggiunto la finale di un concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione: le loro proposte vertono sulla creazione di piattaforme galleggianti per l’osservazione della fauna dell’Entella. Interessante accostamento: due realtà molto importanti per Chiavari (e molti altri Comuni limitrofi) alle prese con forti interferenze burocratiche e pessimi progetti gestionali calati dall’alto. E con “gestionali” siamo eufemistici.

Non si capisce cosa abbia fatto, il Luzzati, per meritare un simile trattamento, e cosa debbano fare un dirigente, un intero corpo insegnante e gli studenti per farsi ascoltare. Tra l’altro parliamo del Liceo Artistico: un istituto abituato per formazione all’interazione, all’osservazione della realtà ed alle sue più diverse rappresentazioni, al confronto, all’istruzione fatta a forma di mondo e non di quattro mura chiuse e autoreferenziali. Hanno chiarito, chiesto ascolto, fatto proposte, manifestato, protestato, e alla fine hanno preteso almeno il rispetto degli esami. Nemmeno questo hanno avuto: i tecnici metropolitani volevano solo “portarsi avanti con i lavori” perché si sa, la puntualità è tutto. Non ricordiamo bene: da quanto il Da Vigo è in attesa della nuova e definitiva sistemazione? Due anni? In mezzo c’è stato anche il Covid: lock down, lunghissimi periodi di DAD, frequenza alternata; per gli uffici pubblici tanto smart working, e per quelli del Servizio Patrimonio di Città Metropolitana immaginiamo che il tempo ci sia stato, per fare valutazioni, incontri (anche on line), proposte, cercare accordi, organizzare, pianificare. Invece la soluzione viene imposta senza accoglimento di alcuna proposta avanzata dal Luzzati, nemmeno per finta, nemmeno per mantenere una facciata di collaborazione. Come mai il Seminario non può ospitare il Da Vigo ancora per un anno? La motivazione sarà validissima, non lo mettiamo in dubbio, ma la domanda sorge. Giusto per capire le esigenze organizzative e le tempistiche.

Possiamo immaginare che i ragazzi del Luzzati abbiano le capacità e l’elasticità di affrontare un anno scolastico con disagi e mancanze strutturali (ammesso sia solo uno), la domanda è: perché? Ma non tanto “Perché il Luzzati deve affrontare almeno un anno di forti limitazioni didattiche?” bensì “Perché la dirigenza metropolitana deve dimostrare così chiaramente dove il mondo degli adulti esperti sta fallendo?”.

Tutti noi abbiamo fatto scioperi, a scuola, con più o meno convinzione e anche utilità, perché no; ma una cosa gli infallibili adulti hanno da tempo dimenticato: i ragazzi sanno perché scendono in piazza, sanno cosa chiedono e sanno cosa contestano. E quando a fianco hanno il corpo docente e il proprio dirigente, ecco, allora quegli infallibili adulti dovrebbero proprio chiedersi se stanno agendo per il meglio. Ci pare che questo dubbio non sfiori nessuno.