Chiavari: dalle autostrade al compleanno di Zaki”

venerdì scorso si è svolta, davanti alla Prefettura di Genova, un’importante manifestazione sull’accordo Stato Autostrade e soprattutto sulla buonuscita di 9,1 miliardi agli azionisti di Atlantia.

Una scelta che risulta offensiva nei confronti di Genova e della Liguria. Era quindi doveroso, e naturale, essere in piazza a sostenere che la vicenda non si può chiudere così, e che per la nostra regione non può bastare questa risoluzione della vicenda, perché la ferita non si rimargina.



E spiace che non siano stati presenti nè Toti nè Bucci: il primo non ha neppure perso l’occasione per polemizzare, quando invece sarebbe stato importante chiedere assieme con più forza, più investimenti, più risarcimenti e meno buonuscite nella difficile vicenda autostrade, in una regione che per le mancate manutenzioni e i mancati controlli ha visto prima la tragedia del Morandi e ora la prospettiva di 5 anni di cantieri e di sostanziale isolamento.



LA LIGURIA QUASI COVID FREE. RIPARTA DALLA SANITA’-

Da qualche settimana la Liguria è in zona bianca e la vita in tutto il Paese sta tornando alla normalità anche grazie alla campagna di vaccinazione.



Da qualche tempo mi sto occupando di argomenti non direttamente legati alla gestione della pandemia: ci sono problemi che non si sono fermati e ci sono argomenti, invece, da cui bisogna urgentemente ripartire.



La nostra sanità e la sua strutturazione si è rivelata quanto mai fondamentale in questo anno e mezzo e non possiamo permetterci un solo passo indietro.

Tutt’altro, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo lasciato da parte e dal punto in cui eravamo pre pandemia e ricominciare a ricostruire.



L’opera di privatizzazione della sanità pubblica da parte della Giunta Toti durante lo scorso mandato, non si è fermata in quello attuale: la sanità deve rimanere pubblica, è una strumento prezioso che non possiamo permetterci di perdere ed è un servizio ai cittadini che va assolutamente supportato;



La rete ospedaliera, già debole prima, ha dimostrato quanto in realtà vada riprogrammata e ristudiata nella nostra regione: in periodo di pandemia e nel periodo della campagna di vaccinazione abbiamo tutti notato quanto alcune parti del nostro territorio siano state dimenticate, perché poco collegate ai centri sanitari maggiori, lasciando in secondo piano un numero esorbitante di cittadini;



Tornare urgentemente a pensare a tutte quelle prestazioni sanitarie che il Covid ha fermato: liste d’attesa lunghissime per esami di controllo che non possiamo permetterci di lasciare così;



Il personale sanitario, tutto, che nel periodo più caldo della lotta alla pandemia si è dimostrato così indispensabile per il nostro Paese non può essere dimenticato: maggiori assunzioni e maggiori tutele per chi ha non ha fatto un solo passo indietro in questo anno e mezzo.



IL TRISTE RECORD DELLA LIGURIA – Il Consiglio di martedì è iniziato con un minuto di silenzio in ricordo delle due ennesime vittime di femminicidio in Liguria.

Due donne uccise per mano dei loro ex compagni, uccise perché donne e quindi considerate di proprietà. In Liguria purtroppo abbiamo il triste record di 10 femminicidi in poco più di 18 mesi. Una terra quindi ancora legata alle dinamiche del patriarcato per cui noi, come istituzioni, non stiamo facendo abbastanza, ad ogni livello. Siamo in una situazione d’emergenza sociale senza precedenti, e servono strumenti, iniziative, investimenti straordinari, sia nelle misure di protezione e nella rete di tutela delle vittime di violenza, che nell’educazione.



IL TIROCINIO NON E’ VOLONTARIATO – In Liguria c’è un’ennesima ingiustizia legalizzata.

Un tirocinante prende un’indennità di 500 euro mensili e se il tirocinio è estivo, nella maggior parte dei casi, l’indennità minima è pari a zero. Per cui chi fa un tirocinio estivo non ha nessuna garanzia di rimborso.

Ci sono Regioni in Italia che hanno notevolmente alzato la soglia minima di indennità di tirocinio, per entrambe le tipologie.

Il tirocinio non è volontariato.

Si tratta sicuramente di un momento di importante accrescimento delle competenze dei giovani, ma che non deve in alcun modo essere utilizzato come una forma di sfruttamento di manodopera giovane.

Per questo ho chiesto all’Assessore competente, Berrino, che le indennità dei tirocini vengano equiparate al resto del Paese e venga eliminata immediatamente la gratuità dei tirocini estivi.

L’Assessore era assente, per cui ho chiesto che mi venisse recapitata la risposta scritta. Volevo comunque, vista l’importanza del tema, tenervi aggiornati sperando di ricevere una risposta soddisfacente la prossima settimana.



I COLLABORATORI VOLONTARI DELLA GIUNTA DA 10 MILA EURO ALL’ANNO – Chi invece era presente in Aula era l’Assessora Ferro, che ha risposto alla mia interrogazione circa i rimborsi spesa sui “Collaboratori Volontari” della Giunta. Talmente tanto volontari da ricevere 10mila euro di rimborso spesa all’anno.

La risposta dell’Assessore è stata assolutamente insoddisfacente, perché- volontariamente-non ha minimamente centrato il punto della questione, arrivando a dichiarare che nella questione non vede nulla di sbagliato.

E di sbagliato, invece, c’è molto.

IL RICONOSCIMENTO DELL’ENDOMETRIOSI L’iter della mia proposta di legge sul riconoscimento dell’endometriosi in Liguria va avanti e martedì approderà in aula per l’approvazione definitiva.

Vi lascio qui un testo più efficace di quello che potrei scriverei e che sicuramente rende l’idea della vita di chi soffre di questa malattia, chiarendo ancora una volta quanto questa legge sia importante e assolutamente urgente.



IL NIPT TEST GRATUITO PER LE LIGURI – Ad aprile il Consiglio Regionale aveva approvato all’unanimità la mia mozione per permettere alle donne liguri che ne avessero bisogno, di potersi sottoporre in maniera gratuita al Nipt Test.

Vi lascio qui una mia intervista per avere maggiori informazioni su questo strumento.

Visto che l’Assemblea lo ha approvato già due mesi fa e vista l’importanza di uno strumento del genere, ho chiesto alla Commissione competente di renderlo operativo il prima possibile, perché le donne non debbano più aspettare e perché possano sottoporsi in sicurezza agli esami di controllo necessari.

IL PROSSIMO CONSIGLIO- Domani gli argomenti importanti di cui si discuterà in consiglio sono molti, ve ne cito alcuni e spero di portarvi buone notizie:



La sicurezza dei lavoratori delle Autostrade: ho depositato un Ordine del Giorno perché venga convocato urgentemente un Tavolo per la sicurezza dei lavoratori operanti nell’ambito autostradale ligure;

Gravi rischi di violazioni dello stato di diritto di alcuni paesi membri dell’Unione Europea: Ungheria e Polonia in testa, con le decisioni degli ultimi giorni, continuano ad imporre leggi interne che vanno assolutamente contro ai principi di libertà personale su cui si basa l’Unione Europea;

Riduzione dei pedaggi: il caos autostrade continua, oltre alla legge regionale che abbiamo proposto come Gruppo del Partito Democratico, ho anche depositato un Ordine del Giorno per ridurre i pedaggi nei tratti di autostrada soggetti a cantieri;

Il Parco Nazionale di Portofino: l’istituzione del Parco Nazionale continua ad essere un assoluto braccio di ferro in Regione. Una Giunta cieca al vero sviluppo turistico ed economico della Liguria continua imperterrita a dire di no al Parco Nazionale di Portofino. Per questo ho chiesto che venga commissionato all’Università di Genova, uno studio sui possibili impatti socio economici dell’istituzione dello stesso;

Ripristino barriere antirumore e antiurto: ho chiesto a Regione Liguria di farsi parte attiva con Autostrade perché venga inserito nel crono programma il riposizionamento delle barriere antiurto e antirumore sulla A7 e sulla A10;

Condanna all’apologia di fascismo: ho chiesto la ferma condanna da parte di tutto il Consiglio Regionale dell’apologia al fascismo, oltre che l’adozione di misure concrete per contrastare le nuove forme di fascismo;



ALLA GATTEA Domenica ho avuto l’onore di partecipare in nome di Regione Liguria alla commemorazione dei caduti della “Coduri” della Gattea a Varese Ligure per il consueto raduno annuale organizzato dall’ANPI di Sestri Levante per ricordare il contributo dato alla Resistenza dalle popolazioni contadine. L’oratore, Luca Borzani, ha svolto una riflessione sulla mitezza. Norberto Bobbio invitava a separare le virtù dei forti (potenza, ardimento, etc.) dalle virtù dei deboli (sobrietà, modestia, dolcezza, etc.), dove debolezza non sta per inferiorità o minorità, ma era la condizione degli umiliati, degli oppressi e degli ultimi, desiderosi di riscatto e di eguaglianza.



La mitezza è il fondamento di queste virtù. Presente allora nella Resistenza e necessaria anche oggi per rimettere insieme chi non si rassegna alla barbarie del nostro tempo, continuando a credere che la politica e lo stare insieme debbano fondarsi su valori sempre attuali da qualche millennio a questa parte: la gratuità e il disinteresse, la solidarietà e la semplicità.

I 30 ANNI DI PATRICK ZAKI – Mercoledì 16 Patrick Zaki ha compiuto 30 anni. È il secondo compleanno che questo ragazzo passa nelle carceri egiziane, detenuto senza un motivo chiaro e con una quotidiana e continua violazione dei diritti umani.

In piazza a Chiavari l’Associazione Verità e Giustizia – il Tigullio non dimentica ha organizzato un momento per continuare a fare luce su questa tragica storia, in cui né l’Italia né l’Europa stanno purtroppo assumendo una chiara posizione a riguardo.

Nella stessa giornata Patrick è riuscito a consegnare un biglietto alla famiglia con scritto “Grazie per i vostri felici auguri per il mio compleanno, il vostro sostegno attraversa i muri”.

