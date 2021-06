Camogli: Oratorio dei Santi Prospero e Caterina, come contribuire per il restauro

Da Fortunato Ghisoli, Arciconfraternita dei Santi Prospero e Caterina, riceviamo e pubblichiamo

A Camogli, in Via della Repubblica, stanno proseguendo senza sosta i lavori di restauro dell’Oratorio dei SS Prospero e Caterina. Dopo la telonatura e la demolizione della vecchia copertura, nei giorni scorsi il Commissario Rag. Mario Machieraldo ha organizzato un sopralluogo con i tecnici alla presenza della responsabile di zona della Sovrintendenza, per una verifica sulle condizioni della struttura portante del tetto al fine di permettere il consolidamento dell’estradosso della volta. A breve partirà anche il rifacimento della facciata.

La bellezza artistica e l’importanza storica che l’Oratorio riveste per la popolazione e la città di Camogli, meritano un intervento di questa portata.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sostengono e vorranno sostenerci nell’ingente spesa con un’offerta sul conto Intesa San Paolo dell’Arciconfraternita SS Prospero e Caterina.

Iban IT57O0306909606100000175311