Camogli: “Il triste bilancio dei defunti ancora dispersi”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale e capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Domani saranno 4 mesi dal giorno che è crollata una di parte del cimitero di Camogli trascinandosi dietro, lungo la scarpata, centinaia di nostri defunti.

Colgo l’occasione per abbracciare idealmente tutte le famiglie coinvolte da questo evento franoso ed a nome della cittadinanza esprimere la mia vicinanza.

Venerdì scorso sono state dichiarate concluse le opere di recupero delle salme.

Stamattina ho protocollato una mia interpellanza in cui chiedo

– il numero delle bare ed ossari crollati

– il numero delle bare ed ossari recuperati

Questo sarà solo un primo passo istituzionale.

Adesso è giunto il momento, per rispetto nei confronti di tutti, di fare finalmente chiarezza su quanto accaduto, discutendone in Consiglio Comunale. Spero che questo percorso sia condiviso da tutti i consiglieri comunali e non ostacolato.