Camogli: crollo loculi, dopo 4 mesi, sono 415 i resti dispersi

Dal “Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22 febbraio 2021” riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo di Lavoro del “Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22 febbraio 2021” costituito da Federica, Isaura, Milena, Patrizia e Rita ogni mese si adopera per tenere vivo il ricordo delle salme scomparse a seguito del rovinoso crollo di parte del Cimitero di Camogli. Il primo mese, nella porzione di mare antistante la parete crollata del Cimitero, una corona di fori è stata consegnata alle acque al suono delle sirene dei battelli, tanto care alla cittadinanza. Il secondo mese poesie d’autore, disegni e fiori hanno coperto il cancello del Cimitero, chiuso al pubblico dalla data del crollo. Il terzo mese un manifesto ha raccolto il messaggio, importante per tutti i cittadini del comitato e non solo, di tenere viva la memoria delle vittime dello scempio.

Per la quarta ricorrenza, il comitato “CaligoSuCamogli Lunedì 22 febbraio 2021” ha realizzato una struttura lignea che rappresenta il numero “415”, numero di tutte le salme precipitate e, a tutt’oggi, ancora disperse a causa del rovinoso crollo. Il quadro, su cui sono stati installati lumini a luce solare, sarà affisso da domani, Martedì 22giugno, sul cancello di ingresso del Cimitero, insieme ai fiori, ai biglietti ed ai disegni che la popolazione porta quotidianamente su quella porta – chiusa ormai da 4 interminabili mesi – come segno di ricordo, devozione, vicinanza ed amore per i propri cari defunti. Che la “luce” dei lumini sia carezza per tutti i nostri cari ed illumini la verità. Che la verità illumini la giustizia, in memoria di chi, per incuria e negligenza, è stato crudelmente spogliato dell’inviolabile diritto alla sepoltura ed al ricordo.“Comitato CaligoSuCamogli Lunedì 22 febbraio 2021”.