Camogli: Amt, navetta integrativa in vigore fino al 12 settembre

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A seguito della modifica apportata da AMT al transito dei bus che escludeva il passaggio dal centro cittadino, l’Assessore Agostino Revello ha inoltrato una richiesta all’azienda da parte del Comune di Camogli per riattivarlo.

AMT, come comunicato, ha accolto la richiesta attivando già dalla giornata odierna un servizio di navetta integrativa che sarà in vigore fino al 12 settembre 2021.

Il servizio, cofinanziato con l’imposta di soggiorno, è gratuito per l’utenza.

orario