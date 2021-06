Autostrade: “Cantieri, anche Giovannini per il No allo stop generalizzato” (2)

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta oggi, in videoconferenza, la riunione tra Anci Liguria e il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, a cui hanno partecipato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

Nell’incontro, il ministro ha confermato come non sia perseguibile un stop generalizzato dei cantieri sulle autostrade della Liguria. Oltre a questo, ha ribadito l’importanza e il valore del lavoro del tavolo di concertazione settimanale chiesto e ottenuto, pur non avendo nessuna competenza diretta in materia, da Regione Liguria, che sta riuscendo nel complesso compito di contemperare le prioritarie esigenze di sicurezza, di programmazione, di circolazione e le richieste del Ministero, delineando un piano estivo che tiene ovviamente conto delle necessità del fondamentale comparto turistico della nostra regione.

Il tavolo proseguirà il proprio lavoro anche in funzione della programmazione dei mesi successivi all’estate. Da parte del ministero è stata inoltre accolta la richiesta di includere Anci in tutti i tavoli sul tema.