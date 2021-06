Val d’Aveto: sport&turismo col Rally della Lanterna

Si stanno disputando da ieri in Val d’Aveto il 37° Rally della Lanterna e il 5° Rally Val d’Aveto. I partecipanti sono stati limitati a 115 per motivi logistici ed organizzativi. La premiazione stasera alle 18. Il Rally in Val d’Aveto richiama i migliori piloti del settore. Ha anche un numeroso seguito di pubblico con la passione per l’automobilismo, la conoscenza dei punti di maggior interesse dove osservare la capacità dei piloti ad affrontare una curva. Ma Rally significa anche un grande motivo di richiamo turistico in vallata, alla vigilia di un’estate che si annuncia positiva e che potrebbe pareggiare i conti dopo l’assurda chiusura degli impianti sciistici in una stagione che sarebbe stata finalmente positiva. Benvenuto quindi al Rally della Lanterna.

Foto di Mauro