Trasporti, Rixi relatore su commissari opere e nuove infrastrutture

Il deputato della Lega Edoardo Rixi è stato nominato relatore in Commissione Trasporti nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri sull’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Rixi, già viceministro al Mit e responsabile nazionale Infrastrutture per la Lega, sarà quindi regista politico del dibattito che esprime il suo parere su tutti gli emendamenti presentati e coordina la mediazione politica sul provvedimento. I lavori si svolgeranno con le Commissioni riunite Trasporti e Ambiente.