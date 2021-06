Riva Trigoso: successo della ‘Krono Asseü’, i vincitori

Dallo Yacht Club Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Il secondo appuntamento per gli appassionati del mare e delle onde con la Krono Asseü si è svolto sabato 19 presso la spiaggia di Borgo Renà (Riva Trigoso). La gara ha preso il via alle ore 15 nelle acque prospicenti lo scoglio di Asseü con una cronometro che ha visto gli atleti cimentarsi sulla distanza di 800 metri. Come ricorda Franco Lo Cascio veterano delle acque libere e membro della sezione nuoto dello Yacht Club Sestri Levante, “già nel 1994 venne disputata una prova di Campionato Italiano sulla distanza di 1800mt. proprio intorno allo scoglio di Asseü”.

Buone le condizioni meteo marine, anche se uno scirocco a raffiche con un po’ di onda con corrente hanno costretto gli organizzatori ad optare per un percorso più sicuro lontano dagli scogli.

Primo classificato nella categoria Maschile con il tempo di 10’39”8 Andrea Imperiale (Genova Nuoto), al secondo posto Paolo Perrotti (Genova Nuoto) con il tempo di 11’01”7, al terzo posto Stefano Magnelli (Nuotatori Genovesi) con il tempo di 11’16”9; nella categoria Femminile, prima classificata con il tempo di 11’37”0 Eleonora Ferrando (Genova Nuoto), al secondo posto Laura Adorni (Yacht Club Sestri Levante Nuoto) con il tempo di 12’21”6, al terzo posto Ludovica Grande (Lavagna 90) con il tempo di 12’56”7.

L’appuntamento per i nuotatori per la prossima gara è fissato per il 25 luglio con il Periplo Manara, che vedrà gli atleti impegnati in una gara in linea sulla distanza di 3.500 mt., con partenza da Sestri Levante ed arrivo sulla spiaggia di Riva Ponente su un percorso costiero tra i fondali più belli della costa ligure.