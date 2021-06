RASSEGNA STAMPA. Chiavari, oggi l’ingresso del vescovo

Oggi, domenica 20 giugno, auguri a Ettore. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: dilagare (espandersi invadendo rapidamente un’ampia zona, specialmente riferito ai corsi d’acqua in piena; invasione rapida, numerosa e violenta; allargare sommergere). Proverbi: “Non sempre il male sta dove si posa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: oggi l’ingresso del nuovo vescovo diocesano. Vaccini: “Adolescenti, in frenata le immunizzazioni”; “Nessuna deroga per J&J; per i marittimi due iniezioni”. A-12: cantieri aperti fino ai primi di agosto; dal 15 luglio sospesi tra Nervi e Recco. Spiagge: libere ma vigilate, avviati i controlli. Saldi estivi: in Liguria iniziano il 3 luglio.

Sestri Levante: Giorgio Calabrò chiede uno spazio dedicato a Camilla. Sestri Levante: partiti da viale Mazzini i lavori di asfaltatura. Sestri Levante: eventi culturali e green, vinto il bando. Sestri Levante: spacciatore in manette. Chiavari: in caruggio ritorna Tezenis. Chiavari: fiera di luglio, ambulanti convocati per il 24 giugno. Chiavari: nel torrente Rupinaro sfalci da fine mese. Chiavari: palestra all’aperto e tavolo ping pong a Sampierdicanne. Leivi: l’autista spagnolo rimasto incastrato, grato per l’ospitalità e aiuto ricevuti.

Rapallo: Fiera, ipotesi piazza Cile. Rapallo: addio a Filippo Rivara.

Camogli: Costituzione ai giovani. Camogli: cimitero, via la ruspa. Camogli: arriva la navetta Amt. Recco: Tari, varata la riduzione per la parte variabile. Recco: lungomare, presentati tredici progetti.