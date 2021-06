Rapallo: Lega giovani torna in piazza tra la gente

Da Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Come Lega Giovani Tigullio abbiamo recentemente concluso un gazebo a Rapallo in piazza Cavour dove si è predisposta la raccolta firme #mangiacomeparli per la difesa dell’agroalimentare italiano e si è inoltre proseguiti con la campana tesseramento 2021.

In questa occasione il consigliere comunale Maurizio Malerba e l’assessore comunale Franco Parodi hanno coadiuvato il gazebo del giovanile con il quale, anche a Rapallo, si torna finalmente a svolgere le attività tipiche della Lega sul territorio a contatto con la gente e per la gente.