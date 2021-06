Portofino: nasce “Friends of Paraggi – Le Carillon”

Riceviamo e pubblichiamo

Serata dal tutto esaurito a Le Carillon di Paraggi/Portofino Una splendida serata estiva nella Baia tra le cinque più belle al mondo, unita alla sagace esperienza di Tonino Rocca, Maestro dell’intrattenimento, ha fatto “il botto del tutto esaurito” a Le Carillon. La musica e il mare, l’odore della pineta e una perfetta organizzazione hanno reso felici gruppi di ragazzi, alcuni provenienti dalla vicina Milano. Con i loro racconti, quelli del giorno dopo ai genitori, hanno fatto tornare indietro le lancette dell’ orologio a tanti sessantenni, con la pancetta, che a Le Carillon hanno trascorso notti indimenticabili, fatte da buon bere e da fugaci o duraturi amori. Si è sparsa la voce che un gruppo di giovani neo laureati e manager milanesi vogliono fondare un nuovo club e che lo vogliano chiamare “Les Amis du Le Carillon, équipe Portofino” o, in alternativa, “Friends of Paraggi: Le Carillon Portofino”. Quale sarà tra i due quello scelto? Vedremo, per ora resta il ricordo di una splendida serata in cui tutto è andato per il meglio. Grazie!

Edoardo, Giulia, Francesco, Loredana, Tommaso, Carlotta, Maria Rosaria, Paola, Alberto, Michela, Angelo, Claudia