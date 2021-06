Pallanuoto M/ Il Sori si sveglia tardi e l’Arenzano vince

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora

Gara 1 va all’Arenzano, con un Sori che si sveglia troppo tardi e perde 11 a 9.

Partita iniziata malissimo, per voglia, idee, fame, determinazione, che nell’uno contro uno ha visto sempre vincitori gli ospiti.

Il gap iniziale è subito largo, con l’Arenzano che va sopra 5 a 0 e i granata troppo molli e distanti dalla porta per far male al portiere avversario Musiello, che nelle prime due frazioni è quasi inoperoso.

Le occasioni per riprendersi ci sono ma sono le scelte e la voglia di fare gol a mancare, quella che invece emerge nel finale, con risultato ormai compromesso, quando esce fuori un po’ di anima sorese.

Servirà ben altra gara mercoledì, perché gara 1 ormai è da archiviare, analizzare, ma sarà a fare la differenza, la voglia di portarla alla bella per giocarsi tutte le carte.

Nella foto Thomas Ninfo