Lettere/ “Ciclovia dell’ardesia, incuria vergognosa”

Da Claudio Toso riceviamo e pubblichiamo



Nonostante la ciclovia dell’ardesia sia un percorso molto apprezzato da turisti e sportivi locali è del tutto evidente che per i nostri amministratori locali e regionali è meglio che chi possiede una bici pedali sulle statali e non in mezzo alla natura su sentieri appositamente predisposti….. questo mio malgrado, lo deduco dal fatto che a pochi giorni dall’inizio dell’estate, transitare sul percorso è improponibile a causa di alberi pericolanti, erba e rovi che coprono l’intero sentiero, staccionate crollate e piccoli smottamenti che di fatto impediscono specialmente ai più piccoli qualsiasi approccio. Nessuna manutenzione o pulizia da anni e nessuna iniziativa per coinvolgere appassionati e volontari che sarebbero pronti a sporcarsi le mani per dare una mano…..una vergogna che abbraccia tutti i comuni da Carasco alla val Fontanabuona.

Alcuni turisti Austriaci che alcuni giorni fa erano di passaggio sulla pista mi hanno detto che se un così bel percorso lo avessero dalle loro parti lo farebbero fruttare un milione a chilometro …. è evidente quanto sia lontana l’Austria e non solo geograficamente….. cordiali saluti e buon weekend