Leivi: Tir incastrato, domani sarà alleggerito del carico

Solo domani mattina il tir spagnolo lungo 15,50 metri incastratosi mercoledì in via Carbucci a Leivi, potrà scaricare il pesante carico che sarà provvisoriamente immagazzinato a Chiavari. Poi staccata la motrice, una potente gru rimuoverà il rimorchio mettendo la motrice in condizione di muoversi.

Il camionista aveva sbagliato strada per l’insufficiente segnaletica posta sulla viabilità ordinaria in occasione delle frequenti interruzioni. Segnaletica e pattuglie che le stesse Autostrade dovrebbero installare. E ci si augura che anche i danni subiti dal camionista e dalla sua ditta saranno rimborsati da Autostrade.