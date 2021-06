Chiavari: “Garibaldi sindaaco alternativo a Di Capua”

Il cambio del colore al simbolo della lista del sindaco Marco Di Capua (da arancione a verde-blu) sembra non basti più. I partiti del centro destra, escluso Cambiamo di Toti, chiedono che alcuni membri dell’attuale maggioranza non entrino più in lista a sostegno del sindaco uscente. Ovviamente si fanno anche i nomi e si fa il nome del possibile candidato alternativo a Marco Di Capua se questi non “mollasse” i compagni odierni indesiderati. Circola il nome di Sandro Garibaldi anche se appare improbabile che, per candidarsi sindaco lasci il posto sicuro in consiglio regionale.