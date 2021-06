Chiavari: festosa accoglienza al vescovo Giampio Davini

di Giuseppe Valle

Con una celebrazione tanto solenne quanto emozionante e ricca di significati, il nuovo vescovo diocesano si è insediato in quella che d’ora in avanti sarà la sede a cui lo ha chiamato il Santo Padre Francesco.

Una numerosa folla ha accolto e applaudito il proprio pastore, senza dimenticare il ministero che per 17 anni ha svolto mons. Tanasini.

L’arca di N. S. dell’Orto

Il sindaco Marco Di Capua ha pronunciato un sentito discorso di benvenuto nel quale ha auspicato la costruttiva collaborazione, già sperimentata con il predecessore.

Mons. Giampio Davini accompagnato dal cerimoniere don Andrea Buffoli

L’abbraccio con mons. Alberto Tanasini

L’arcivescovo di Genova Marco Tasca

L’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca ha accolto il nuovo pastore e successivamente il cancelliere, don Andrea Borinato, ha letto la Bolla con cui Papa Francesco ha nominato il nuovo Ordinario della Diocesi di Chiavari.

Il diacono Francesco Pignattaro proclama il Vangelo del giorno





Nella sua prima omelia mons. Davini ricorda che l’uomo è chiamato a collaborare con Dio per sconfiggere il male nel mondo. Non nasconde che accanto alla gioia per il nuovo incarico c’è la trepidazione per una missione importante: annunciare Cristo risorto, con l’azione e con la parola. Ma l’annuncio dev’essere “sinodale”, cioè l’azione di un popolo in continua conversione, un percorso in cordata che parte dal dono che il Signore fa ogni domenica alla propria Chiesa.