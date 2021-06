Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino per soccorrere una donna infortunatasi ad una caviglia. Sul posto stava già operando il Soccorso Alpino che aveva già stabilizzato e messo in barella la donna. I Vigili del fuoco hanno collaborato alla discesa, in ambiente impervio, verso Cala dell’Oro, dove era in attesa l’idro ambulanza di Camogli.