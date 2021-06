Camogli: “Le barche sotto San Rocco e quelle davanti alla spiaggia”

Da Claudio G. Pompei, consigliere e capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Leggo le giustificazioni, non le scuse, del sindaco Olivari circa l’acqua sporca di questo ultimo periodo a Camogli, circa il posizionamento delle panne (barriere anti inquinamento in programma a fine giugno e non a maggio ad inizio stagione) e circa l’ancoraggio delle barche.

A volte la toppa è peggio del buco.

Il sindaco ha capito di cosa si parla e lo spazio acqua in oggetto?

Le panne vanno posizionate davanti alla spiaggia non sotto al monte .

Le barche vicino alla riva sono quelle ormeggiate davanti alla spiaggia, non quelle sotto a San Rocco.

Il signor Sindaco cita Area Marina Protetta di Portofino di cui sono un consigliere del Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato un divieto di ormeggiate sotto la costa, nel tratto dalla Tonnarella al Cenobio, in recepimento di una direttiva europea per la salvaguardia della posidonia ed allineandosi all’ordinanza della Capitaneria di Porto per tutelare la sicurezza in un tratto di litorale che ha subito frane e che è ancora potenzialmente franoso.

La competenza di Area Marina Protetta termina al Cenobio non si estende al tratto di mare di fronte alla spiaggia.

Per allontanare le barca dalla spiaggia invece il Comune dovrebbe attivarsi con la Capitaneria e concordare una regolamentazione.

Il Comune invece ha il potere di decidere quando posizionare le panne.

Fare il possibile per garantire acqua pulita non solo a luglio ed agosto dovrebbe essere una priorità per l’Amministrazione Comunale, sia per dovere nei confronti dei residenti, sia per incentivare un turismo almeno in tutto il periodo balneare. (evito di parlare in questa occasione di politiche mirate a destagionalizzare il turismo)

Qualcuno regali piuttosto una bussola o qualche carta nautica al Sindaco Olivari o semplicemente lo accompagni a fare un giro in passeggiata mare a Camogli