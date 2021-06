Camogli: tour guidati per la promozione del territorio

Dall’Associazione Strutture Ricettive Camogli riceviamo e ripubblichiamo

Come Associazione Strutture Ricettive Camogli abbiamo creato un programma settimanale rivolto a tutti gli ospiti che soggiornano presso tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere associate e non associate.

I tour guidati del lunedì, martedì e giovedì saranno svolti da Leonora Senarega e Valerio Lastrico (Guida Ambientale Escursionistica Ligure)

I tre tour sono stati creati ad hoc: 1 gratuito grazie al contributo del Comune di Camogli, gli altri 2 con quota di partecipazione ad un costo contenuto.

Le altre proposte invece riguardano attività già consolidate da anni, ma che abbiamo ritenuto particolarmente interessanti.

Lo scopo è ovviamente quello di far scoprire le diverse opportunità che offre il nostro territorio, invogliando l’ospite a tornare o comunque a pubblicizzare ad amici e parenti il prodotto Camogli; allo stesso tempo nella scelta delle diverse proposte abbiamo cercato di concentrarci su attività locali (in parte già esistenti), per invogliare il turista a rimanere sul territorio senza la necessità di muoversi nei comuni limitrofi.

Ci auguriamo che il programma riscontri una buona partecipazione, in modo da poterlo ampliare negli anni futuri.

Camogli estate 2021