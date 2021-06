RASSEGNA STAMPA. Sestri, come cambia la Baia delle Favole

Oggi, sabato 19 giugno, auguri a Gervasio e Protasio. Mercati settimanali: Deiva Marina; Moconesi (a Gattorna con prodotti a chilometri 0); Ne (a Conscenti, prodotti a chilometri 0); Sestri Levante. Parole: volentieri di buon grado, di buona voglia, con spontaneità). Proverbi: “Chi ha gettato via la vergogna non la ritrova più”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (anche oggi in ritardo in edicola) Sestri Levante: così cambia la Baia delle Favole. Covid: l’Asl 4 torna a zero contagi e a 1.353 vaccini in 24 ore. Passaporto verde: “Efficace per gli stranieri e per la spinta psicologica”; “A fine agosto andrò in Portogallo”; “Utile per gestire le fiere”; “Erasmus in Belgio fino al 2022”. Autostrade: protesta con Fabio Tosi e Luca Garibaldi in piazza.

Chiavari: Comitato all’attacco sull’area di via Trieste. Chiavari: il Luzzati arreda le sponde dell’Emntella. Chiavari: Spaccini scrive ad Acerra “Stress per i lavori al liceo”. Chiavari: pini a rischio al parco Rensi. Chiavari: degrado sulla spiaggia libera. Leivi: bloccato col Tir, ma il paese lo adotta.”

Rapallo: Giorgia Meloni il 9 luglio a Villa Tigullio. Santa Margherita Ligure: cemento sul sentiero delle Gave, ci sono due indagati.

Camogli: progetto Sai, alle immigrate corsi di cucito e italiano. Recco: la focaccia si sposa coi i salumi piacentini. Recco: stop al centro ludico. Avegno: fundubber di successo sui social.

Borzonasca: guru di Anidra, respinta la richiesta di arresti domiciliari.