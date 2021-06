Rapallo: “Stop alle bancarelle in piazza Garibaldi”

L’assessore Franco Parodi (viabilità) e il consigliere Giorgio Tasso (commercio), con i relativi uffici, hanno studiato il problema delle bancarelle che normalmente durante le Feste di Luglio, espongono i loro prodotti in piazza Garibaldi. Ne parliamo con Giorgio Tasso.

I commercianti di piazza Garibaldi si rifiutano di ritirare i tavolini per consentire l’esposizione delle bancarelle “E’ un mesetto che Franco Parodi ed io, con i rispettivi uffici, ci occupiamo del problema. Occorreva però capire l’evolversi della pandemia e in ogni caso, ancor oggi, rispettare il distanziamento sociale. Inoltre dovevamo sapere come si sarebbero svolte le Feste di Luglio per capire la possibilità di fruire del lungomare, dove però si svolge la Sparata del Panegirico e altre iniziative”.

Quindi lungomare escluso “I banchi sono scesi a 47. Abbiamo studiato da tempo con gli uffici diverse soluzioni che tenessero conto del distanziamento. La proposta di Parodi e mia, avallata dal sindaco e verificata dagli uffici, è di sistemare le bancarelle in piazza Cile e mi compiaccio che sia stata condivisa da un consigliere regionale”.

La proposta è già un’ordinanza? “La discuteremo in maggioranza e decideremo. La politica significa fare sintesi tra pareri diversi”.

Per altro occorre ricordare che i commercianti hanno subito un anno di chiusure e ora anche i tre giorni delle Feste di Luglio servono a recuperare. “Io stesso faccio parte della categoria e ben ne conosco i problemi. L’amministrazione ha sempre cercato di agevolare i commercianti e certo stride l’idea di dover eliminare i tavoli esterni quando ad altri si sono concessi proprio per incrementare i guadagni durante la crisi”.

I sindacati degli ambulanti accetteranno piazza Cile? “In un primo tempo avevamo pensato di abolire la fiera. Poi abbiamo riflettuto che non ci sono gli spettacoli pirotecnici, che non c’è la processione ed era meglio proseguire la tradizione delle bancarelle. Occorre però che tutti si rendano conto che l’amministrazione comunale deve garantire il distanziamento e che nel centro storico, data la ristrettezza delle strade è impossibile ospitare la fiera. Se ci sarà una ferma opposizione si potrebbe rinunciare anche alle bancarelle.