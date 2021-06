Domani mattina alle 9.00 circa, passerà dal centro di Rapallo il “Rossocorsa Tour 2021”. Alcune tra le Ferrari più iconiche, storiche e moderne infatti partiranno dall’Hotel Bristol in direzione Genova passando dalla Via Aurelia. “Foxite Eventi” ha scelto Rapallo come uno dei punti di partenza della manifestazione organizzata in loco dal consigliere con delega al commercio Giorgio Tasso. Il sindaco Carlo Bagnasco sottolinea l’importanza dell’iniziativa sotto il profilo promozionale-turistico.