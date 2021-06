Rapallo: “Decreto Zan, finalmente una nuova mentalità” (2)

Da Gianluca Cecconi, segretario Circolo Pd di Recco riceviamo e pubblichiamo



Una Bella piazza Colorata e allegra. Un ringraziamento speciale ai giovani della nostra città che hanno voluto nel giro di pochissimi giorni dare un segnale, prendere posizione a favore dei diritti, per l’approvazione del DDL ZAN.

Per la prima volta in una città da sempre guidata da una mentalità conservatrice, arriva un po’ di aria fresca che ci da’ la forza di andare avanti e costruire un fronte progressista.

@alessandro.zan non sei solo.

#ddlZan #Rapallo

