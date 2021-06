Rapallo: “Decreto Zan, chiediamo l’approvazione”

Una cinquantina di persone, soprattutto giovani, si sono riunite a Rapallo nei pressi del Chiosco della Musica per chiedere l’approvazione al Senato del decreto Zan contro le discriminazioni, il razzismo, l’omotransfobia. All’incontro organizzato da Valentino Ferrari e Simone Marrocu, ha partecipato anche Federico Orecchia. “Il decreto Zan è necessario per tutti. Ma è solo l’inizio. La legge sulle unioni civili – è stato detto – è un passo avanti ma non è sufficiente. Il paese deve approvare i matrimoni e le adozioni gay”.