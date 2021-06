Il dottor Aldo Piccardo sta meglio e ha telefonato agli amici per tranquillizzarli. La notizia che era stato coinvolto in un incidente a San Giovanni, comune della Sardegna meridionale mentre era in vacanza, ha suscitato preoccupazione e decine di telefonate per manifestargli vicinanza. Lo stesso Piccardo ha voluto ragguagliare sulle proprie condizioni in netto miglioramento rispetto a quanto riferito dalla stampa sarda